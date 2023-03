Kabel Eins punktet mit Filmabend

Quotennews

Unterdessen verbuchte «TV total» in der Zielgruppe die höchste Quote seit Ende November 2022.



Kabel Eins war gestern mit dem Thrillerdramain die Primetime gestartet und hatte 1,07 Millionen Fernsehende zum Einschalten bewegt. Dies spiegelte sich in einem starken Marktanteil von 4,7 Prozent wider. Bei den 0,27 Millionen Jüngeren kamen hohe 5,1 Prozent zustande. Das Kriegsdramaknüpfte mit 0,34 Millionen Zuschauern an, was zu hohen 4,5 Prozent Marktanteil führte. Bei den 0,11 Millionen Umworbenen ging der Abend mit überzeugenden 6,6 Prozent zu Ende.Ein weiteres Mal setzte ProSieben am Mittwochabend auf. Aus den 1,38 Millionen Zuschauern in der Vorwoche waren gestern 1,45 Millionen geworden. So hatte sich auch die Quote von hohen 5,1 auf starke 5,6 Prozent vergrößert. Auch das Resultat der Zielgruppe konnte sich mit 0,87 Millionen Werberelevanten sehen lassen. Der Marktanteil von hervorragenden 15,1 Prozent war der stärkste seit Ende November des Vorjahres.Dadurch konnte sichzumindest ein Stück erholen. 0,59 Millionen Neugierige steigerten sich von zuletzt niedrigen 1,9 auf nun maue 2,4 Prozent. Auch bei den 0,33 Millionen 14- bis 49-Jährigen war mit mäßigen 5,9 Prozent weiterhin Luft nach oben. Die Reportagefiel im Anschluss auf 0,33 Millionen Zusehende und schwache 1,9 Prozent zurück. Auch die 0,22 Millionen Jüngeren blieben bei ausbaufähigen 5,5 Prozent Marktanteil hängen.