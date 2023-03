«Bachelor»-Erfinder geht neue Wege

US-Fernsehen

Mike Fleiss wird der Produktion nach zwei Jahrzehnten den Rücken kehren.

Der Schöpfer von, Mike Fleiss, trennt sich von der Dating-Sendung, die er vor mehr als zwei Jahrzehnten ins Leben gerufen hat. Fleiss wird durch die neuen Showrunner Claire Freeland, Jason Ehrlich und Bennett Graebner ersetzt, die alle eine langjährige Verbindung zu «The Bachelor» haben.«The Bachelor» ist seit 2002 auf ABC zu sehen, als die Serie mit ihrem Flaggschiff startete. Später brachte die Serie zahlreiche Spin-offs hervor, darunter die von Frauen dominierte «Bachelorette» und die Sommerserie «Bachelor In Paradise». Fast 55 Staffeln dieser Shows, die alle von Fleiss kreiert wurden, sind im Laufe der Jahre ausgestrahlt worden, ebenso wie andere nicht mehr existierende Spin-offs. Derzeit wird die 20. Staffel von «The Bachelorette» produziert, die diesen Sommer ausgestrahlt werden soll.Die Nachricht von Fleiss' Ausscheiden kommt einen Tag nach der Ausstrahlung des Finales der 27. Staffel auf ABC. In dieser Ausgabe war der Junggeselle Zach Shallcross zu sehen, der seiner Gewinnerin Kaity Biggar in der Folge vom Montagabend einen Heiratsantrag machte. "Zuallererst möchte ich Zach und Kaity gratulieren. Ich wünsche ihnen ein langes und glückliches gemeinsames Leben", sagt Fleiss in einem Statement. "Ich möchte WBTV und ABC für 21 außergewöhnliche Jahre danken. Sie haben das perfekte Kreativteam für mich gefunden, dem ich «The Bachelor»-Franchise anvertrauen kann und das diesen Blitz in einer Flasche mutig und vorwärts bewegt. Möge die Reise weitergehen."