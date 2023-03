«Da kommst du nie drauf!» muss sich hinter dem Drama im Ersten einordnen

Quotennews

Zudem ging das Interesse an der Quizshow gegenüber der Ausgabe von vor zwei Wochen zurück.



hieß es gestern ein weiteres Mal im ZDF . Johannes B. Kerner hatte ein weiteres Mal die schrägsten Fragen ausgepackt und für seine prominenten Kandidaten vorbereitet. Sänger Hartmut Engler, Fußballspielerin Alexandra Popp, Torhüterin Almuth Schult, Sängerin Vanessa Mai, Rapper Smudo und ehemaliger Boxer Henry Maske wollten gestern alle gewinnen und die bisher höchste Siegprämie von 46.000 Euro knacken.Vor zwei Wochen hatten zuletzt 3,28 Millionen Zuschauer für das Format eingeschalten und sich passable 12,8 Prozent Marktanteil gesichert. Annehmbare 6,0 Prozent waren zudem bei den 0,34 Millionen Jüngeren drinnen gewesen. Gestern interessierten sich noch 3,01 Millionen Fernsehende für die Sendung, was zu annehmbaren 11,6 Prozent Marktanteil führte. Auch die 0,30 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren mit mageren 5,1 Prozent ein Stück zurückgefallen.Das Erste zog so mit dem Dramamit Leichtigkeit an der Konkurrenz vorbei. Mit 4,99 Millionen Filmfans landete es knapp hinter der «Tagesschau» auf Platz zwei der Tagesrangliste. Zudem kam ein sehr starker Marktanteil von 19,3 Prozent zustande. Auch mit 0,56 Millionen Jüngeren landete man deutlich vor dem ZDF . Hier stand eine hohe Quote von 9,5 Prozent auf dem Papier.