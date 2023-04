«Awkwafina Is Nora From Queens» geht im April weiter

US-Fernsehen

Die dritte Staffel wird wieder beim Sender Comedy Central ausgestrahlt.

Comedy Central hat den ersten offiziellen Teaser für die dritte Staffel vonveröffentlicht, bevor die Serie am 26. April Premiere feiert. Die Fernsehkomödie ist inspiriert von den Lebenserfahrungen der Schöpferin und Autorin Awkwafina, die in Queens, N.Y., aufgewachsen ist – und sie wird in Staffel drei auch ihr Regiedebüt geben.In der Serie manövriert sich Awkwafina (alias Nora Lin) mit der Unterstützung ihrer engsten Familienmitglieder – ihrem Vater (BD Wong), ihrer Großmutter (Lori Tan Chinn) und ihrem Cousin (Bowen Yang) – durch die Schwierigkeiten des jungen Erwachsenwerdens. Dem Teaser nach zu urteilen, sieht es so aus, als ob die lebhafte, exzentrische Familiendynamik aus den vorherigen Staffeln auch in Staffel drei erhalten bleiben wird.Comedy Central hat außerdem angekündigt, dass neben Awkwafina auch Bill Benz, Jordan Kim und Laura Murphy als Regisseure der Serie fungieren werden. Neben den Mitgliedern der Originalbesetzung wurde auch Jennifer Esposito als wiederkehrender Gast für Staffel drei bestätigt.