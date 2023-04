«DSDS» wiederholt die Vorwoche

Quotennews

In allen Reichweiten wiederholte sich die Bohlen-Show am Samstag. Immerhin stiegen die Quoten.

Wir sind an dem Punkt angekommen, an dem eine rein zufällige Reichweiten-Wiederholung die Meldung des Tages ist.sucht sich am gestrigen Samstag 2,02 Millionen Zuschauer, identisch der Reichweite zur Vorwoche. Dabei kommen zudem 0,51 Millionen Umworbenen zusammen, ebenfalls identisch zur Reichweite der Vorwoche. Die Quoten verbessern sich immerhin. Von 8,1 Prozent Marktanteil ging es auf 8,9 Prozent, die Zielgruppe steigerte sich von 9,0 auf 10,2 Prozent.Es fällt sicherlich auf, was die RTL-Primetime mit Altmeister Dieter angeht, fehlt ein wenig die Sensation. Diese findet sich auch nicht darin, dassim Anschluss noch recht gute 0,81 Millionen Zuschauer ab 00:20 Uhr hält. Der Marktanteil steigt auf 9,6 Prozent, während die Zielgruppe mittlerweile 12,7 Prozent blockieren kann. Hierzu waren 0,28 Millionen Werberelevante nötig.Neben den abendlichen Erfolgen fährt RTL einen recht ruhigen Samstag.sticht mit der 07 Uhr-Programmierung und 0,33 Millionen Zuschauer etwas aus der grauen Masse, wenn auch 9,5 Prozent Marktanteil etwas müde aussehen. Die Zielgruppe verdeutlicht den Erfolg, denn mit 0,13 Millionen Umworbenen schnellte der Marktanteil in der Früh auf 15,9 Prozent.