Tagessieg für Bremen-«Tatort»

Quotennews

Wenig überraschend holt sich der «Tatort» aus Bremen die besten Reichweiten des gesamten Tages über alle Sender blickend.

Jasna Fritzi Bauer und Luise Wolfram holen in ihren Rollen als Liv Moormann und Linda Selb mit demaus Bremen die absoluten Bestwerte des gestrigen Tages. Insgesamt wollten den Primetime-Krimi 8,48 Millionen Zuschauer sehen, damit lief es weniger gut als zuletzt mit dem «Tatort: Abbruchkante» und den da erreichten 9,8 Millionen Zuschauern. Der Marktanteil blieb gestern bei 27,9 Prozent stehen.Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte der 90-Minüter einen Anteil von 23,9 Prozent am entsprechenden Markt, hierzu waren 1,63 Millionen Jüngere nötig. Auch in dieser Kategorie konnte «Donuts» demnach den «Tatort» der Vorwoche nicht übertrumpfen. Dennoch führt das Erste mit dem «Tatort» damit die jeweiligen Bestenlisten der Reichweiten des gestrigen Tages an. Und es sollte einen Doppelsieg geben. Die im direkten Vorlauf gezeigten «Tagesschau» sichert sich im Gesamten und bei den Jungen Platz zwei. Hier brauchte es 6,56 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 1,31 Millionen 14- bis 49-Jährige. Die Marktanteile lagen bei 23,3 und 21,5 Prozent.Erst auf Platz drei im Gesamten kommt mitdas erste "Nicht-ARD-Format". Der Primetime-Film holte sich 4,93 Millionen Zuschauer und damit 16,2 Prozent des TV-Marktes. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es mit 0,32 Millionen Zuschauern zu wenig glorreichen 4,6 Prozent. Demnach ging Platz drei bei den jüngeren Zuschauern in Sachen Reichweite anbei RTL . Die Neuverfilmung des Disney-Klassikers sammelte 0,9 Millionen Umworbene ein, hiermit waren starke 13,6 Prozent am Markt möglich. Insgesamt kam der 2020-Streifen auf 2,36 Millionen Zuschauer und damit 8,1 Prozent Marktanteil.