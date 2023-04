«Harry Potter»-Serie kommt

US-Fernsehen

Warner Bros. Discovery bereitet einen Vertrag für eine HBO-Max-Serie vor.

Warner Bros. Discovery ist dabei, einen Vertrag über die Produktion einer-Fernsehserie abzuschließen. Laut „Bloomberg“, das als erstes über die Gespräche berichtete, würde das Projekt direkt auf J.K. Rowlings Bestseller-Buchreihe basieren und nicht auf einem Spin-off im Universum wie den «Phantastische Tierwesen»-Filmen. Jede Staffel würde Berichten zufolge auf einem der Bücher basieren, was auf ein fortlaufendes Franchise hindeutet, das sich für das Studio über Jahre erstrecken würde.Ein Sprecher von HBO Max lehnte eine Stellungnahme ab. Im Rahmen der Vereinbarung würde Rowling ein gewisses Maß an kreativer Beteiligung an der Serie beibehalten, obwohl sie nicht als Hauptautorin oder Showrunnerin fungieren würde. Mit der Situation vertraute Quellen berichten, dass sich die Gespräche zwischen Warner Bros. Discovery und Rowlings Lager noch in einem vorläufigen Stadium befinden. Das Studio möchte die Serie unter seinem Streaming-Unternehmen HBO Max unterbringen, das bald mit discovery+ zusammengelegt und unter einem neuen Namen geführt werden soll.Die Nachricht über den sich abzeichnenden Deal kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich Warner Bros. Discovery darauf vorbereitet, am 12. April eine Präsentation für Investoren und die breite Öffentlichkeit abzuhalten. Bei der Veranstaltung werden die Integration von HBO Max und discovery+ sowie das kommende Streaming-Angebot des Unternehmens vorgestellt.