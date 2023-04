«Little Sky»: Netflix bestellt Pilotfilm

US-Fernsehen

Mit der Samara-Weaving-Komödie möchte man einen Hit landen.

Netflix hat seinen allerersten Pilotfilm bestellt. Der Streaming-Gigant, der sich normalerweise dafür entscheidet, Projekte direkt in Serie zu schicken, hat grünes Licht für die Pilotfolge der Single-Kamera-Komödiegegeben. Samara Weaving spielt die Hauptrolle in dem Pilotfilm, der von Rightor Doyle, dem Schöpfer der Serie, stammt.Laut einer Person, die mit der Situation vertraut ist, plant Netflix nicht, auf das traditionelle Modell des Fernsehens umzusteigen, bei dem mehrere Pilotfilme bestellt und mit potenziellen Serienaufträgen verglichen werden. Der Pilotfilm «Little Sky» ist der einzige, der derzeit geplant ist.Dennoch ist die Tatsache, dass Netflix bereit ist, einen Pilotfilm zu bestellen, von Bedeutung. Der Streaming-Anbieter hat in den letzten Jahren großen Einfluss auf die Fernsehsender und andere Anbieter ausgeübt, damit diese das Modell der Drehbucherstellung und der Mini-Räume anwenden, was ein Knackpunkt bei den aktuellen WGA-Verhandlungen ist. Die Zahl der Pilotfilme, die bei den großen Sendern in der aktuellen Pilotfilmsaison bestellt wurden, hat mit nur 14 Pilotfilmen einen historischen Tiefstand erreicht.