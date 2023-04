3 Quotengeheimnisse

Am Donnerstagabend lief es für Sport1 recht gut, das Bundesliga-Spitzenspiel erreichte 0,923 Werberelevante und der «Doppelpass» lief erneut toll.

Der neunte Abend der Premier League Darts aus der deutschen Hauptstadt bescherte Sport1 tolle Werte. Am Donnerstagabend sahen 0,290 Millionen Zuschauer ab drei Jahren die Übertragung aus der Mercedes-Benz Arena. In der Spitze wurden bis zu einer halben Millionen Menschen gemessen. Besonders gut waren die Zahlen, weil die Übertragung vier Stunden andauerte. Somit kam man auf 1,4 Prozent bei allen und 3,2 Prozent bei den Männern zwischen 14 und 49 Jahren blicken.Am Samstag spielte der FC Bayern München unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel gegen Borussia Dortmund. Das Spiel endete mit einem 4:2 und kannte neben dem Rekordmeister noch einen Sieger: Sky. 0,923 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre schalteten ein und verhalfen Sky so zu tollen 21,0 Prozent Marktanteil. Alleine auf dem Sender Sky Bundesliga sahen 0,503 Millionen Menschen zu, sodass man auf tolle 11,4 Prozent Marktanteil kam. Die übrigen Zuschauer (0,432 Mio.) kamen über die zahlreichen Multifeeds hinzu. Die Konferenz holte am Nachmittag 0,429 Millionen Umworbene und fuhr 15,6 Prozent Marktanteil ein.Nach dem Spiel ist vor dem Stammtisch: Am Sonntagmittag verfolgten 0,77 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren den «Stahlwerk Doppelpass» bei Sport1 . Der Fußball-Talk, der seit 1995 jeden Sonntag ab 11.00 Uhr läuft, wird derzeit von Florian König und Jana Wosnitza präsentiert. Diese hatten nun 0,26 Millionen Männer zwischen 14 und 59 Jahren. Wie der Sportsender angab, holte man bei den 14- bis 49-Jährigen 10,1 Prozent.