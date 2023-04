ARD setzt Sadcom «Mapa» im Mai fort

TV-News

An Vatertag präsentiert die ARD-Mediathek die zweite Staffel, die Ende des Monats im Ersten zu sehen sein wird.

Nachdem im vergangenen Frühsommer die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der ARD-Seriestattgefunden hatte, hat der öffentlich-rechtliche Senderverbund nun einen Starttermin für die sechs neuen Folgen mit Max Mauff gefunden. Die Geschichte um den alleinerziehenden Vater wird im Mai fortgesetzt. Die Episoden erscheinen zunächst pünktlich zum Vatertag ab dem 18. Mai in der ARD-Mediathek, Ende des Monats ist eine lineare Ausstrahlung im Ersten vorgesehen (26. und 27. Mai).In der ersten Staffel der Sadcom musste Metin Müller (Mauff) sich nach dem plötzlichen Tod seiner Freundin Emma (Lia von Blarer) an ein neues Dasein als Alleinerziehender gewöhnen – mit einem sechs Monate alten Baby auf dem Arm. In der zweiten Staffel ist aus dem süßen Baby Lene eine freche und willensstarke Vorschülerin (Pola Friedrichs) geworden und aus Metin ein Mann, der sich seinem Schicksal gefügt hat und sich langsam zurück ins Liebesleben wagt.In weiteren Rollen sind Lia von Blarer, Maryam Zaree, Bastian Reiber, Christin Nichols und Banashfe Hourmazdi zu sehen. Regie bei den Folgen der zweiten Staffel führt erneut Jano Ben Chaabane, Headautor ist Alexander Lindh und als Produzentin fungiert Laura Bull. «Mapa» ist eine Produktion von Readymade Films in Kooperation mit der ARD Degeto produzieren. Die Produktion wurde im vergangenen Jahr in einer 4-Tage-Woche realisiert. „Wir fanden es ein bisschen heuchlerisch, eine Serie über einen Alleinerziehenden zu schreiben, der zwischen intensivem Job und Elternsein balanciert, und dann selbst in klassischer Produktionsmanie 5-Tage-Wochen zu schieben. Es ist ein zarter Versuch, die Produktionszeit zu entzerren, einmal anders zu denken. Irgendwo muss man anfangen. Und ehrlich: Es funktioniert!", so Produzentin Laura Bull damals kurz nach dem Start der Dreharbeiten.