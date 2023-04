Friederike Kempter: Und ich habe großen Respekt vor solchen Pionierinnen

Interview

Seit 6. April ist die neue Serie «Tender Hearts» bei Sky verfügbar. Wir sprachen mit Hauptdarstellerin Kempter.

17 Jahre waren Sie Teil des Münster-«Tatortes». Warum sind Sie ausgestiegen und wie sehen Sie heute Ihren tödlichen Austritt?

Ich bin ausgestiegen, weil ich Lust auf Neues hatte. Vielleicht wäre es gut gewesen, wenn Nadeshda nur weggezogen wäre oder so, dann hätte ich meinen sehr geliebten Kollegen mal in einer Folge einen Besuch abstatten können.



Sie gehörten auch zum Ensemble der Sat.1-Sketch-Shows «Ladykracher» und «Rabenmütter». Würden Sie gerne wieder in einem solchen Format mitspielen?

Ja, klar. Ich mag meinen Beruf immer dann besonders gerne, wenn es abwechslungsreich ist: Comedy und Drama, Krimi und Liebesgeschichte - gerne von allem etwas!



Wie geht es mit Ihrer SWR-Doku-Reihe «Friederike klopft an!» weiter?

Seit dem 5. April gibt es drei neue Folgen in der ARD- Mediathek, auf die ich mich sehr freue.



Vielen Dank für Ihre Zeit!

Mila ist eine Frau Anfang 40, Game- Designerin von Beruf und leidet unter einem gebrochenen Herzen. Und weil sie eine selbstbewusste Frau ist und ein selbstbestimmtes Leben führt, bestellt sie sich aus Neugier und auch ein bisschen in der Hoffnung, sich wieder zu verlieben ohne verletzt zu werden, einen Lovedroid, einen Roboter namens Bo.Keine einzige.Weiß ich nicht. Die Menschen sind ja alle sehr unterschiedlich - der eine braucht ein Gegenüber, das ihm total ähnlich ist, der andere braucht vielleicht die Spannung, die das Zusammenleben mit einem ganz unterschiedlichen Charakter mit sich bringt. Wichtig ist doch vor allem, dass man den anderen so schätzt und akzeptiert wie er oder sie ist.Zuletzt im letzten Jahrtausend, also ca. 1999 das Spiel Tekken. Auf der Playstation bei Freunden.Ja!!! Es ist wichtig und gut, dass Frauen sich den Platz in solchen Männerdomänen erkämpfen. Und ich habe großen Respekt vor solchen Pionierinnen.Ja. Macht mir Angst. Wenn es sogar Elon Musk Angst macht.Wir stimmen uns immer ab und wägen gemeinsam ab. Das ständige Organisieren ist oft anstrengend und fordernd, aber wir achten darauf, dass der jeweils andere, die Projekte bestreiten kann, die wichtig für ihn sind.