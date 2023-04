«Super Mario Bros.» strebt 125 Millionen US-Dollar an

Kino-News

Der Start der Videospielverfilmung könnte ein riesiger Hit werden.

Mario, Luigi und Prinzessin Peach sind bereit, die Konkurrenz an den Kinokassen auszustechen, dennschickt sich an, an seinem Eröffnungswochenende die 100-Millionen-Dollar-Marke zu knacken. Die Leinwandadaption des beliebten Videospiels von Universal und Illumination, die am Mittwoch in 4.000 nordamerikanischen Kinos anläuft, dürfte in den ersten fünf Tagen mindestens 125 Millionen Dollar einspielen. Nach Disneys «Ant-Man and the Wasp» wird dies der zweite Film aus dem Jahr 2023 sein, der über 100 Millionen US-Dollar einspielt. «Mario» wird die Kinocharts mit Leichtigkeit vor dem Champion des letzten Wochenendes, «Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves», sowie dem anderen Neueinsteiger «Air», einem Sportdrama unter der Regie von Ben Affleck, anführen.Der neue Mario-Film, unter der Regie von Aaron Horvath und Michael Jelenic, folgt dem schnauzbärtigen Klempner und seinen Freunden, die sich darauf vorbereiten, den allmächtigen Bowser von der Weltherrschaft abzuhalten.