WrestleMania 39 kommt super an

US-Quoten

Der Streamingdienst Peacock soll einen neuen Nutzungsrekord erzielt haben.

erzielte die höchste Wochenendnutzung aller Zeiten bei Peacock . Die Veranstaltung, die an zwei Abenden stattfand, verzeichnete im Vergleich zur letztjährigen «WrestleMania» einen Anstieg von 29 Prozent bei den Sehstunden und 32 Prozent bei der Reichweite, teilte Peacock am Dienstag mit.Der zu NBCUniversal gehörende Streamer behauptet außerdem, dass «WrestleMania 39» die meisten Zuschauerstunden aller Live-Events auf Peacock generierte, mit Ausnahme des Super Bowls. Es sei darauf hingewiesen, dass Peacock, wie auch andere Streaming-Dienste, keine spezifischen Angaben zu den Zuschauerzahlen macht, um diese Behauptungen zu untermauern.Im linearen Fernsehen verzeichnete die Episode von «Monday Night Raw», die am Tag nach dem Finale von «WrestleMania» auf USA Network ausgestrahlt wurde, einen deutlichen Anstieg der Einschaltquoten. Die Folge dieser Woche erreichte 997.000 Zuschauer in der Schlüsselgruppe der Erwachsenen 18-49, die höchste Einschaltquote für «Raw» seit Februar 2020 und ein Plus von 37 Prozent gegenüber der Vorwoche. Bei den Gesamtzuschauern erreichte die Folge durchschnittlich 2,26 Millionen Zuschauer, was einem Anstieg von 23 Prozent gegenüber der Vorwoche entspricht.