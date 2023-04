Amazon entwickelt «Clans of the Alphane Moon»

US-Fernsehen

Philip K. Dick bleibt für Amazon ein beliebter Geschichten-Schreiber. Nach «The Man in the High Castle» setzt der Versandhändler ein weiteres Projekt um.

Amazon entwickelt eine Serienversion des Philip K. Dick Romans. Das Projekt wird unter Electric Shepherd Productions und Patrick Morans First-Look-Deals mit Amazon Studios entwickelt. Moran ist über Patrick Moran Productions zusammen mit John Leguizamo und Isa Dick Hakcett, dem CEO von Electric Shepherd, ausführender Produzent des Projekts. Bradley Kaplan wird ebenfalls als ausführender Produzent fungieren.«Clans of the Alphane Moon» wird beschrieben als "eine subversive, genreübergreifende Sci-Fi-Komödie über den verzweifelten Versuch, zu entkommen und letztendlich unsere Fehler zu umarmen, erzählt durch das Prisma einer Latinx-Familie auf dem Weg zu einem neuen, weit entfernten Mond."Sollte das Projekt in Angriff genommen werden, wäre es das jüngste Projekt, das auf Dicks Werken bei Amazon basiert. Der Streamer hat bereits die Anthologie-Serie «Philip K. Dick's Electric Dreams» sowie die alternative Geschichtsserie «The Man in the High Castle», die auf Dicks gleichnamigem Roman basiert, ausgestrahlt.