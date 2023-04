Auch Sat.1 überträgt die Krönung von King Charles (Update)

TV-News

Wenn Das Erste am Krönungstag ab 10:30 Uhr auf Sendung geht, ist Sat.1 bereits eine Stunde live drauf. Das ZDF plant derzeit lediglich mit einer Zusammenfassung am Vorabend. Inzwischen hat auch RTL seine Programmpläne für den 6. Mai verraten. Der Kölner Sender will sieben Stunden live berichten.

King Charles III. ist seit Anfang September König des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland sowie dem Commonwealth, offiziell gekrönt wird er aber erst am Samstag, 6. Mai. Nachdem die deutschen TV-Sender kürzlich den royalen Besuch in Deutschland ausführlich begleiteten, werden sie auch großflächig über die Krönungszeremonie in London berichten. Das Erste wird ab 10:30 Uhr auf Sendung gehen. Vor Ort ist die ARD-Auslandskorrespondentin Annette Dittert mit dabei und fängt Stimmen und Stimmung ein. Die ARD-Königshausexpertin Leontine Gräfin von Schmettow wird im Studio mit Gästen und Insidern die Zeremonie beobachten und kommentieren. Die Moderation übernimmt Julia-Niharika Sen. Geplant ist die einst als „exklusiv“ betitelte Live-Übertragung bis 16:30 Uhr.Das Erste wird tatsächlich nicht als einziger Sender live on air sein, wenn King Charles die Krone erhält, denn nun hat auch Sat.1 eine ausführliche Live-Übertragung angekündigt. Während sich das ZDF auf eine 50-minütige Zusammenfassung des Tages ab 19:25 Uhr beschränkt, wird der Bällchensender bereits ab 9:30 Uhr live gehen. Marlene Lufen spricht im Londoner Studio über die royale Zeremonie mit Charlotte Gräfin von Oeynhausen und Heinrich Prinz von Hannover, Major William Hunt, Zeremonienmeister und Kenner der militärischen und königlichen Formalitäten, sowie Ross Antony, gebürtiger Engländer und Fan des britischen Königshauses. Direkt von der Westminster Abbey berichten Karen Heinrichs und Benjamin Bieneck von der Krönungszeremonie, Reporter Benedikt Amara meldet sich vom Buckingham Palace.Inwiefern auch RTL über die royale Zeremonie, die zuletzt am 2. Juni 1953 stattfand, berichten wird, steht noch nicht fest. Der Pay-TV-Sender RTL Living wird den königlichen Rummel aber bereits am Freitagabend ab 21:05 Uhr aufgreifen und die britische Dokuzeigen. Damit verspricht man einen „exklusiven Einblick in ein geheimes Projekt“, an dem der Monarch seit über einem Jahrzehnt arbeitet – dem Kauf und der ehrgeizigen Restaurierung von Dumfries House, einem heruntergekommenen Anwesen in einem der am stärksten benachteiligten Teile des Vereinigten Königreichs.Inzwischen hat auch RTL seine Programmpläne für den 6. Mai bekannt gegeben. Der Kölner Sender wird bereits in den frühen Morgenstunden die royale Familie aufgreifen und ab 4:35 Uhr mit der Deutschlandpremiere der Dokuin den Tag starten. Die sechsteilige Doku wird zudem am Samstagabend ab 20:15 Uhr bei RTL Living wiederholt. Das Herzstück der RTL-Berichterstattung bildet aber das ab 9:00 Uhr startende siebenstündigesein, das live von Frauke Ludowig, RTL-Adelsexperte Michael Begasse und Modedesigner Guido Maria Kretschmer präsentiert wird.In der Sondersendung aus dem Studio in Köln werden unter anderem der Cousin von König Charles Eduard Prinz von Anhalt, Gräfin Stephanie von Pfuel und Moderatorin und Autorin Mareile Höppner zu Gast sein. Live aus London melden sich die Korrespondenten Katharina Delling und Ulrich Oppold mit Einordnungen zu den royalen Feierlichkeiten. Um 16:00 Uhr folgt miteine weitere Dokumentation, die einen Blick in die Zukunft des Königs wirft und den Monarchen „so privat wie nie“ darstellt. Pünktlich zur Krönung bietet der Streamingdienst zudem in seinem Inhalteangebot viele weitere exklusiven Dokumentationen rund um die Krönung von König Charles III und das britische Königshaus.