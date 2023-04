Tennis-Sommer 2023: ServusTV Deutschland verlängert Tennis-Rechte

TV-News

Durch eine Verlängerung der Partnerschaft mit der e|motion sports GmbH Germany stehen hochkarätige Partien auf dem Programm des Privatsenders.

Sowohl dieals auch diewerden live im Free-TV übertragen. „Mit den Boss Open und den bett1open haben wir zwei deutsche Top-Turniere im Portfolio und freuen uns sehr über die erneute Partnerschaft mit e|motion sports,“ kommentiert David Morgenbesser, Managing Director bei ServusTV. „Damit bleibt ServusTV Deutschland auch weiterhin das Zuhause für Tennisfans.“Das Programm beginnt mit derin Stuttgart. Ab Montag, dem 12. Juni werden täglich von 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr alle Hauptfeld-Matches live und exklusiv im Free-TV übertragen. Die Partien werden zudem online bei ServusTV On angeboten. Auch die Semifinals werden gesendet: Am 17. Juni ab 11.30 Uhr das erste, und ab 15.30 Uhr das zweite. Das große Finale ist am Sonntag, 18. Juni, ab 15.30 Uhr inklusive Siegerehrung zu sehen. Birgit Nössing moderiert vor Ort, gemeinsam mit dem ehemaligen Weltranglisten-Zweiten Tommy Haas. Phillip Eger und Markus Theil fungieren als Kommentatoren, mit Unterstützung vom Tennisexperten Christopher Kas als Co-Kommentator.Abgerundet wird der Tennis-Sommer durch Deutschlands größtes Damentennisturnier, die, in Berlin. Alle Spiele zwischen dem 19. bis 25. Juni werden täglich zwischen 11.00 Uhr und 18.00 Uhr live im Free-TV und im Online-Livestream übertragen. Auch dieses Turnier wird von Birgit Nössing begleitet. Barbara Schett, Herbert Gogel, Marco Hagemann und Phillip Eger stehen ihr als Experten zur Seite. Auch Christopher Kas ist als Co-Moderator in Berlin vor Ort.„ServusTV leistet mit seiner umfassenden Berichterstattung einen wichtigen Beitrag dazu, den Tennissport in Deutschland in all seinen Facetten spannend und höchst professionell zu präsentieren. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir unsere erfolgreiche Partnerschaft auch in den kommenden Jahren fortsetzen werden. Mit Fachkompetenz und Innovationsfreudigkeit wird ServusTV von den diesjährigenwieder perfekte Bilder vom Stuttgarter Weissenhof in die deutschen Wohnzimmer liefern“, erklärt Simon Schleich, Managing Director der e|motion sports GmbH Germany.