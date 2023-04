Apple schickt «The Big Door Price» in die Verlängerung

US-Fernsehen

Der Neustart hat gute Kritiken und scheinbar auch tolle Aufrufzahlen abgeliefert.

Apple TV+ hatfür eine zweite Staffel verlängert, wie der Streamer mitteilte. Laut der offiziellen Beschreibung folgt «The Big Door Prize» der Geschichte einer Kleinstadt, die sich verändert, nachdem eine mysteriöse Maschine im örtlichen Gemischtwarenladen auftaucht, die verspricht, das wahre Lebenspotenzial eines jeden Einwohners zu enthüllen.Christopher O'Dowd spielt die Rolle von Dusty Hubbard, einem scheinbar zufriedenen, fröhlichen Familienvater und Highschool-Lehrer, der beobachtet, wie alle um ihn herum ihre Lebensentscheidungen und Ambitionen aufgrund der Ausdrucke der Maschine neu bewerten, was ihn an seinem eigenen Glück zweifeln lässt. Obwohl er der Maschine weiterhin skeptisch gegenübersteht, beginnt seine Frau Cass (Gabrielle Dennis), sich auf die Idee einzulassen, dass sie etwas Größeres vor sich haben könnte. Bis zur Ankunft der Morpho-Maschine lebte das Paar ein scheinbar einfaches und sicheres Leben. Doch all das ändert sich, als die Gemeinschaft gezwungen ist, auf der Suche nach einer besseren Zukunft eine Bestandsaufnahme ihrer unerfüllten Ziele vorzunehmen. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von M.O. Walsh."Wir sind den Zuschauern auf der ganzen Welt so dankbar, dass sie die verrückten kleinen Hoffnungen und Träume unserer Deerfield-Bewohner bereits angenommen haben, und wir könnten nicht aufgeregter darüber sein, wohin wir sie in der zweiten Staffel führen wollen", sagte Schöpfer David West Read. "Dank unserer Partner bei Apple TV+ und Skydance haben wir die unglaubliche Möglichkeit, die Magie und die Geheimnisse von «The Big Door Prize» mit dieser wirklich bemerkenswerten Ensemble-Besetzung weiter auszubauen."