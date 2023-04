«Bold Type»-Star geht ins Krankenhaus

US-Fernsehen

Sam Page schließt sich «Grey’s Anatomy» an.

Sam Page, der Darsteller von «The Bold Type» und «Mad Men», hat eine wiederkehrende Rolle inübernommen. Page wird seinen ersten Auftritt in der Folge vom 4. Mai haben und Sam Sutton spielen. Laut der Charakterbeschreibung von ABC ist Sam "ein Air-Force-Pilot, der bei einem Base-Jumping-Unfall schwer verletzt wird. Obwohl er mit einem Trauma zu kämpfen hat, behält er irgendwie seinen Sinn für Humor und Charme. Die Episode trägt den Titel "Come Fly With Me" und in der Beschreibung heißt es, dass Link (Chris Carmack) "mit seinen eigenen Selbstzweifeln ringt, während er sich auf eine große Operation vorbereitet."Page spielte die Hauptrolle in der Serie «The Bold Type» – einer fünf Staffeln langen Freeform-Serie, die vor allem unter Medienleuten Kultstatus erlangte – als Verlagsleiter (und Endgegner für Meghann Fahys Figur Sutton). Er trat auch als wiederkehrendes Mitglied in der Originalserie «Gossip Girl», «Desperate Housewives», «House of Cards» und in «Mad Men» auf, in der er Greg Harris, Joans (Vergewaltiger!) Ehemann, spielte.Letzten Monat kündigte ABC eine vorzeitige Verlängerung von «Grey's Anatomy» für eine historische 20. Staffel an. Die ausführende Produzentin Meg Marinis wird die Leitung der Serie von Krista Vernoff übernehmen, die bereits seit Staffel 14 für «Grey's» schreibt. Der Status von Ellen Pompeo als Meredith Grey in Staffel 20 – um die sich «Grey's Anatomy» seit der Premiere 2005 dreht, die sich aber in der Folge vom 23. Februar aus Seattle verabschiedete – st noch ungewiss.