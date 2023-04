Wie weit sollte man sein Privatleben in die Öffentlichkeit tragen?

Quotenmeter.FM

Der Quotenmeter-Podcast geht diese Woche der Frage nach, ob sich junge Menschen über ihr Verhalten im Fernsehen Gedanken machen.

In dieser Ausgabe gehen Veit-Luca Roth und Fabian Riedner der Frage nach, wie weit man sich im Fernsehen öffnen sollte. Das beginnt bei harmlosen Formaten wie «First Dates» bei VOX , bei der man in einem Studio bei einem Essen eine andere Person kennenlernt. Intimer wird es schon bei «Das perfekte Dinner», das sogar die eigenen vier Wände zeigt. Vorgeführt wird man in diesen Formaten aber nicht.Ganz anders gestaltet es sich mit zahlreichen anderen Factual-Shows. Pierre M. Krause besuchte vor über fünf Jahren Michael Wendler auf seinem damaligen Gestüt, Reality-TV-Stars gehen für RTL erst ins «Sommerhaus» und kehren auch bei «Prominent getrennt» ein, um ihre Beziehungsprobleme an die Öffentlichkeit zu tragen. Bushido und seine Frau mitsamt Kindern stehen zwar in Deutschland unter Polizeischutz, breiten aber bei RTL ihr Leben in Dubai aus. Wann müssen die Fernsehsender Fürsorgepflicht tragen?Es drängen sich immer wieder Prominente oder ehemals große Schauspieler, wie das «Kommissar Rex»-Herrchen, in den Mittelpunkt. Gedeon Burkhard, der in einer polygamen Beziehung lebt, erzählte in einem Interview, dass auch seine Mutter in seiner Berliner Wohnung lebe. Auch das Sexleben war Teil des Zeitungsberichts und man bleibt nur fragend zurück, warum der Schauspieler solch intime Details in die Außenwelt trägt.