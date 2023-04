CBS plant Comedy-Serie nach JumpStart-Comic

US-Fernsehen

In der Hauptrolle des Pilotfilms soll Ryan Michelle Bathé zu sehen sein.

Ryan Michelle Bathé wurde für eine Hauptrolle in der CBS-Comedy-Pilotfolge, die auf dem "JumpStart"-Comic basiert, besetzt. Bathé wird in dem Pilotfilm neben dem bereits angekündigten Darsteller Terry Crews spielen. Der Multi-Cam-Pilotfilm wurde ursprünglich im Februar bei CBS bestellt. In der offiziellen Beschreibung heißt es, dass die Serie "Joe (Crews), einem Polizisten, seiner Frau Marcy (Bathé), einer Krankenschwester, und Joes Partner Crunchy folgt. Joe und Marcy sind junge, hippe, urbane Eltern mit Werten der alten Schule, die bereit sind, für ihre Kinder Opfer zu bringen und dabei auch noch Spaß zu haben!"Marcy wird weiter beschrieben als "eine hart arbeitende Krankenschwester, die von Natur aus mütterlich und weiser als ihr Alter ist. Sie und Joe haben ein enges Verhältnis zueinander und unterstützen sich gegenseitig, auch wenn sie nicht einer Meinung sind. Die beiden führen ein gutes Leben in ihrer Mittelklasse-Nachbarschaft in Philadelphia mit ihren beiden Kindern im Teenageralter – sie meistern alle Herausforderungen und haben auch ihren Anteil an verrückten Zeiten."Der Pilotfilm stammt aus der Feder von Autor und ausführendem Produzenten Wayne Conley. Aaron Kaplan und Melanie Frankel von Kapital Entertainment sind ebenfalls ausführende Produzenten, zusammen mit Bridget McMeel von Andrews McMeel Entertainment und Wendi Trilling von TrillTV. Crews wird nicht nur die Hauptrolle spielen, sondern auch die Produktion übernehmen. Robb Armstrong, der Schöpfer von "JumpStart", wird als ausführender Produzent fungieren. Phill Lewis wird bei dem Pilotfilm Regie führen und die Produktion übernehmen. CBS Studios wird produzieren.