MGM+ geht in Deutschland an den Start

Die Kunden werden sich freuen, denn Starz wird wohl in MGM+ aufgehen.

Nach dem Relaunch von Epix als MGM+ in den USA im Januar hat Amazon bekannt gegeben, dass sein internationaler Streamingdienst MGM in wichtigen europäischen Ländern als MGM+ International neu starten wird. MGM+ hat außerdem eine Vereinbarung mit Lionsgate über ein Paket von Premium-Filmen und Fernsehserien getroffen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird MGM+ International in Deutschland, Österreich, Italien, Spanien und den Niederlanden erste Serien von Lionsgate und Starz streamen, und zwar ohne zusätzliche Kosten zu ihrem derzeitigen Abonnement, das 3,99 Euro pro Monat kostet.Ab diesem Wochenende werden unter anderem die Serien «Power», «Black Sails», «Black Mafia Family», «Mad Men» und «Nashville» verfügbar sein, weitere neue, erstmals ausgestrahlte und exklusive Titel von Lionsgate werden folgen. Lionsgate+-Abonnenten, die sich über Prime Video Channels angemeldet haben, erhalten nun Zugang zum MGM+-International-Streamingdienst und können neben Filmen der MGM Studios auch Lionsgate-Inhalte sehen."Unser strategischer Deal mit Lionsgate markiert ein weiteres Engagement von Amazon für die Marke MGM+", so Chris Brearton. "Diese neu erworbene Reihe von Lionsgate-Programmen wird zu dem bereits umfangreichen Katalog von MGM-Filmen hinzugefügt, die auf dem Dienst in Europa ohne zusätzliche Kosten zum aktuellen Abonnementpreis verfügbar sind, was für die Kunden einen großen Wert darstellt."