«It»-Prequel besetzt Charaktere

US-Fernsehen

Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk und James Remar haben für die HBO-Max-Serie unterzeichnet.

Die «It» -Prequelserie bei HBO Max hat ihre ersten vier Darsteller. Taylour Paige («Zola», «Ma Rainey's Black Bottom»), Jovan Adepo («Babylon», «Watchmen»), Chris Chalk («Perry Mason», «All Dirt Roads Taste of Salt») und James Remar («Oppenheimer», «Megalopolis») werden in der Serie, die derzeit den Titelträgt, mitspielen.Genaue Details zur Handlung und zu den Charakteren werden noch geheim gehalten, aber in der offiziellen Beschreibung der Serie heißt es: „«Welcome to Derry» startet in der Welt von Stephen Kings «It»-Universum, basiert auf Kings «Es»-Roman und erweitert die Vision, die Filmemacher Andy Muschietti in den Spielfilmen «It» ► und «It Chapter Two» ► etabliert hat."«Welcome to Derry» wurde im Februar bei HBO Max als Serie bestellt. Es wurde von Andy Muschietti, Barbara Muschietti und Jason Fuchs für das Fernsehen entwickelt. Fuchs schreibt das Drehbuch für die erste Episode der Serie, basierend auf einer Geschichte von ihm und den Muschiettis. Andy wird auch bei mehreren Episoden Regie führen, darunter auch bei der ersten.