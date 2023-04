HBO Max zeigt «Bataclan»-Serie

International

In Frankreich wird der Dienst von Warner Bros. Discovery in die Offensive gehen.

Vera Peltekian, Vizepräsidentin und Leiterin der Streaming-Originalproduktion des Unternehmens, sagt, dass der Start des eigenständigen Dienstes in Frankreich mit einer Reihe von "mutigen und von Regisseuren geleiteten Max-Originalen angeführt wird, die sich an ein erwachsenes Publikum richten und mit dem übereinstimmen, wofür die Marke HBO bekannt ist"., der derzeit in Paris gedreht wird, wird von Laure Calamy gespielt, der vielseitigen, mit dem Cesar ausgezeichneten Schauspielerin aus «My Donkey, My Lover & I», der Erfolgsserie «Call My Agent» und dem kürzlich in Venedig uraufgeführten «The Origin of Evil» von Sebastien Marner.Die Serie beginnt in der Nacht des Terroranschlags auf die Konzerthalle Bataclan am 13. November 2015. Christelle steht, wie der Rest des Landes, unter Schock. Am Morgen danach findet sie schnell Anschluss an eine Gruppe von Opfern, und als die Idee aufkommt, eine Selbsthilfegruppe für Überlebende zu gründen, ist Christelle maßgeblich daran beteiligt, diese ins Leben zu rufen. Es wird jedoch klar, dass ihre Verbindung mit der Tragödie nicht so ist, wie es scheint, und sie droht, ein tieferes Netz von Lügen zu entwirren."Wir wollen qualitativ hochwertige Inhalte mit Drehbüchern für ein erwachsenes Publikum produzieren, und damit meine ich nicht nur Menschen über 50", sagt Peltekian. "In Frankreich gibt es viele Streaming-Dienste, aber wir haben einen großen Coup zu landen, weil dieses erwachsene Publikum vernachlässigt wurde".