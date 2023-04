«Love Me» ist in vielen Ländern nachgefragt

International

In Deutschland ist die australische Fernsehserie beim Streamingdienst Paramount+ verfügbar.

Der führende britische Verleih DCD Rights bestätigt eine Reihe brandneuer Verkäufe für die erste und zweite Staffel des romantischen Premium-Dramas, das bei den Australian Academy of Cinema and Television Arts (AACTA) Awards für zehn Preise nominiert wurde. Zu den neuen Verkäufern von Staffel zwei gehören Yes-dBS und Hot (Israel), Proximus, Pickx+ (Belgien) und der Streamingdienst CBC Gem (Kanada), zusätzlich zu den früheren Verkäufen an Acorn TV (Großbritannien, Irland, Spanien, Portugal, Niederlande, Indien) und Viaplay (Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland, Island, Estland, Lettland, Litauen, Polen und Niederlande).Seit der Premiere im Jahr 2021 wurde die erste Staffel von «Love Me» in fast 50 Ländern ausgestrahlt. Sowohl die erste als auch die zweite Staffel wurden vom Premium-Streaming-Dienst Hulu in den USA, von Paramount+ in Italien, Frankreich und Deutschland, von Paramount Global in Lateinamerika und der Karibik sowie von Canal+ in der Tschechischen Republik und der Slowakei übernommen.Nicky Davies Williams, CEO von DCD Rights, sagt: "Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, unseren Kunden «Love Me» anbieten zu können. Es ist ein wunderbares Drama, das Lachen, Verlust und Liebe auf sehr authentische und nachvollziehbare Weise verbindet. Diese universellen Emotionen werden von jedem von uns geteilt – was der Serie eine sehr starke Anziehungskraft auf das Publikum in allen Teilen der Welt verleiht."«Love Me», eine Produktion von Warner Bros. International Television Australia für die Foxtel Group, mit einer großen Produktionsinvestition von Screen Australia und finanziert mit Unterstützung von Film Victoria, ist eine authentische und intime Darstellung des Platzes, den Liebe, Einsamkeit, Trauer und Freude in den verschiedenen Phasen unseres Lebens und innerhalb unserer eigenen Familie einnehmen - ein Aufruf an das Herz und eine zeitgemäße Erinnerung daran, dass wir alle genauso chaotisch und bemerkenswert sind wie jeder andere.