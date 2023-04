Baseball-Liga und Imagine arbeiten zusammen

US-Fernsehen

Ziel der Partnerschaft sind fiktionale Projekte, die mit einer Dokumentation beginnt.

Imagine Entertainment von Ron Howard und Brian Grazer hat einen bedeutenden Content-Deal mit der Major League Baseball geschlossen. Die Partnerschaft wird mehrere Projekte mit und ohne Drehbuch hervorbringen. Das erste davon ist ein Dokumentarfilm des bekannten Filmemachers R.J. Cutler («The September Issue», «Billie Eilish: The World's a Little Blurry»), der die Baseball World Series 2023 begleitet."Ich war schon immer von der Dramatik, den hohen Einsätzen und den Emotionen des Baseballs angezogen, seit ich als Kind auf der Tribüne des Dodger-Stadions saß", so Oscar-Preisträger Howard gegenüber ‚Variety‘. "Das sind auch genau die gleichen Elemente, die einen großartigen Film oder eine Fernsehserie ausmachen, weshalb Brian, Imagine und ich uns so sehr freuen, mit der Major League Baseball zusammenzuarbeiten, um weitere ihrer Geschichten zum Leben zu erwecken."Die MLB wird an dem Deal über ihr gleichnamiges Studio-Label beteiligt sein, das originäre Inhalte mit plattformübergreifenden Medien- und Lizenzprojekten in den Bereichen Film, Fernsehen, Audio und Digital kreiert, produziert und berät. Bisher wurden Titel wie «Once Upon a Time in Queens» und «The Captain» für ESPN, «Say Hey, Willie Mays!» für HBO und «After Jackie», eine Bürgerrechtsgeschichte, die im Baseball der 60er Jahre startet, für das History Network produziert. ESPN Films kündigte kürzlich eine achtteilige Dokumentarserie mit dem Titel «The Yankees Win» an, die in Zusammenarbeit mit dem Label produziert wird."Die Zusammenarbeit mit Ron Howard und Imagine ist ein wahr gewordener Traum", sagte Noah Garden, Chief Revenue Officer der MLB. "Die Möglichkeiten, die sich aus der Partnerschaft zweier weltweit führender Medienunternehmen ergeben, sind grenzenlos. Gepaart mit Rons leidenschaftlicher und lautstarker Begeisterung für das Baseballspiel wissen wir, dass wir einen Rahmen haben, um unvergleichliche Inhalte zu produzieren, die die Fans über eine Reihe von Plattformen genießen können."