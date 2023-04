MDR feiert 70. Geburtstag von Dynamo Dresden

TV-News

«70 Jahre Dynamo Dresden», «Dynamo Dresden – Vom Spitzenclub zum Skandalverein» und «Das letzte Finale der DDR» durchleuchten die Geschichte des traditionsreichen Ost-Vereins.

Im April 1953 wurde die SG Dynamo Dresden offiziell gegründet. Anlässlich des 70. Geburtstags des traditionsreichen Ost-Klubs zeigt das MDR-Fernsehen am 9. April ab 20.15 Uhr die Dokumentation. Inhaltlich wird dort auf die Geschichte und vor allem auf die Gründung eingegangen, wobei ein kaum bekanntes Geheimnis der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gelüftet wird. Danach wird die Dokuab 22.20 Uhr ausgestrahlt. Schließlich folgt ab 23.05 Uhr eine fünfteilige Serie. Diese thematisiert ebenfalls die Geschichte des Vereins, beginnend im August 1991 in der 1. Bundesliga.Ein besonderer Programmpunkt ist der „Mythos Dynamo“, der im Juni 1971 seinen Ursprung hatte. Innerhalb weniger Tage gewinnt der Verein Meisterschaft und Pokal und feiert damit das erste Double im DDR-Fußball. Die Euphorie in Dresden ist anschließend nicht mehr zu bremsen. Legendär wird der „Dresdner Kreisel“, technisch anspruchsvoller Tempofußball mit viel Präzision. Auch heute scheint die Faszination für den Club ungebrochen – selbst wenn die Heimat nicht mehr die erste Liga ist. Mit der außergewöhnlichen Begeisterung einer ganzen Region und der intensiven Unterstützung der Fans gehört Dynamo Dresden noch immer zu den Hotspots im europäischen Fußball.Auch die Top-Spieler vergangener Epochen kommen an diesem Abend zu Wort, um exklusive Einblicke in die wechselhafte Historie des Vereins zu geben. Die Serie und auch die Dokusind bereits jetzt in der ARD-Mediathek aufrufbar.