Lizzo eröffnet einen weiteren «Big Grrrls»-Casting-Aufruf

US-Fernsehen

Die Künstlerin wird noch ein weiteres Jahr mit dem Online-Versandkaufhaus Amazon zusammenarbeiten.

Die "About Damn Time"-Sängerin Lizzo hat einen Casting-Aufruf für neueeröffnet, so nennt sie die Plus-Size-Darstellerinnen, die sie bei Live-Auftritten unterstützen. In Staffel eins, die im März 2022 auf Amazon Prime Video Premiere feierte, führte Lizzo eine Gruppe von Frauen durch ein Bootcamp, um zehn Backgroundtänzerinnen für ihre derzeit laufende Special World Tour auszuwählen. Die Serie wurde mit drei Emmys für herausragende Wettbewerbssendungen, Reality-Regie und Reality-Schnitt ausgezeichnet.Obwohl Amazon noch nicht offiziell grünes Licht für Staffel zwei gegeben hat, würde eine zweite Staffel Lizzo auf der Suche nach Kandidatinnen begleiten, die sowohl im Tanzen als auch im Singen brillieren."Lizzo ist eine der aufregendsten, kreativsten und fröhlichsten Künstlerinnen der Branche, und die Wirkung ihrer mit dem Emmy ausgezeichneten Serie «Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls» hat unsere Erwartungen übertroffen", so Vernon Sanders, Head of Television bei Amazon und MGM Studios. "Wir freuen uns, unsere Beziehung mit Lizzo fortzusetzen und können es kaum erwarten, dass unser globales Prime Video-Publikum erfährt, was als nächstes kommt."