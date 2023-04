Rundschau

Boris Beckers zweiter Teil von «Boom! Boom!» wird wohl zum AppleTV+-Hit, bei Paramount+ gibt es die Vorgeschichte zu «Grease» zu sehen.

«Boom! Boom! The World vs. Boris Becker» (seit 7. April bei AppleTV+)

«Grease: Rise of the Pink Ladies» (seit 6. April bei Paramount+)

«The Crossover» (seit 5. April bei Disney+)

«Emergency: NYC» (seit 29. März bei Netflix)

«Die Gabe» (seit 31. März bei Amazon)

Die Dokuserie beleuchtet das Leben des Mannes, der mit nur 17 Jahren das Turnier von Wimbledon gewann und zur Tennissensation wurde. Die Doku behandelt Beckers Karriere, in der er 49 Titel errang, darunter sechs Grand-Slam-Turniere und eine olympische Goldmedaille. Sie zeigt ebenfalls sein bekanntes und manchmal turbulentes Privatleben.Die Musical-Serie spielt vier Jahre vor dem Original «Grease». Im Jahr 1954, bevor der Rock 'n' Roll regierte und die T-Birds die Coolsten der Schule waren, wagen es vier genervte Außenseiter, sich auf eigene Faust zu amüsieren und lösen damit eine moralische Panik aus, die die Rydell High für immer verändern wird.Die Serie, basierend auf dem Bestseller von Kwame Alexander, folgt den Zwillings-Basketball-Phänomenen Jordan "J.B." und Josh "Filthy" Bell, die mit dem Erwachsenwerden, dem Auseinanderwachsen und der Selbstfindung kämpfen - auf und neben dem Platz. Filthy ist ein zielstrebiger Sportler, der unbedingt der nächste Lebron James werden will. Sein Bruder und bester Freund, J.B., hat sich immer pflichtbewusst an den Plan gehalten. Doch als das neue Mädchen Alexis in die Stadt kommt und J.B.s Interesse am Basketball nachlässt, kommt es zu Spannungen zwischen den Brüdern, die ihre lebenslange Bindung zu zerstören drohen. Natürlich ist es nicht einfach, Schule, Freunde, Romantik und Basketball unter einen Hut zu bringen, wenn die Mutter, die akademisch begabte Dr. Crystal Bell, die Schulleiterin ist und der Vater, der ehemalige NBA-Spieler Chuck, der Trainer des Teams ist. Sie wollen nur das Beste für die Jungs, und Chucks "Basketballregeln fürs Leben" haben sie von klein auf geleitet.Begleiten Sie Notfallteams in New York City vom Rettungshubschrauber zum Krankenhaus, während sie lebensrettende Hilfe leisten und ihre persönlichen Geschichten erzählen.Eine Gruppe von Mädchen im Teenageralter entwickelt auf mysteriöse Weise eine besondere Kraft, die es ihnen ermöglicht, Menschen nach Belieben mit Stromschlägen zu versorgen.