RTL tauscht «stern TV][ gegen [[Extra» ein

TV-News

Anfang Mai zeigt der Kölner Sender ein «Extra Spezial» über die Geheimnisse der Discounter. Zudem taucht Elena Bruhn in den geschäftigen Alltag der japanischen Metropole Tokio ein.

Nachdem Stefan Uhl zuletzt an zwei Donnerstagabenden im Rahmen vonhinter die Kulissen von Supermärkten und Drogeriemärkten blickte, hat RTL nun eine ähnlich gelagerte Reportage angekündigt, die am Donnerstag, 4. Mai, um 20:15 Uhr zu sehen ist. Diesmal geht es um die „Geheimnisse unserer Discounter“, allerdings nicht für die RTL-Marke «stern TV», sondern als. Die zweistündige Sendung geht der Frage nach: „Schnäppchenfalle oder Shoppingtraum?“ und untersucht die angepriesenen „Rundum-Sorglos-Pakete“ der hiesigen Anbieter.«Extra» macht den Test und lässt zwei Familien gegeneinander antreten: Die eine kauft nur im Discounter ein, die andere auf dem Wochenmarkt oder im Fachhandel. Wer spart am Ende tatsächlich? Welche Produkte taugen mehr? Und sind Discounter-Reisen wirklich günstiger als über das Reisebüro? Die «stern TV Inside»-Ausgaben überzeugten zuletzt vor allem in der Zielgruppe. Nachdem mit dem Supermarkt-Nachdreher mäßige 8,9 Prozent drin waren, holte die Drogeriemarkt-Folge sehr gute 12,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.Damit ist am 4. Mai aber noch nicht genug, denn nach «RTL Direkt» präsentiert Elena Bruhn ein weiteres Magazin-Special, das sich um diedreht. Die Reporterin möchte herausfinden, wie es sich mit 37 Millionen Nachbarn lebt. Dafür taucht sie ein in eine fremde Welt, widmet sich dem Alltag, den Extremen und geht dabei der Frage nach, was man von den Einwohnern Tokios lernen kann – denn auch hierzulande werden Großstädte immer größer, enger und teurer.