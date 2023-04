«Bauer sucht Frau international» geht im Mai weiter

TV-News

Nachdem im Oktober die neuen, über den Globus verteilten Landwirte vorgestellt worden waren, hat RTL nun die neue Staffel mit acht Folgen angekündigt. Nicht fehlen darf «Ralf, der Bauernreporter».

Am 1. Maifeiertag hat RTL den Start der neuen Staffelangekündigt und hat Inka Bause sogar eine Folge mehr als im vergangenen Jahr spendiert. Statt sieben Ausgaben umfasst die nunmehr fünfte Staffel acht Folgen, die immer montags und dienstags um 20:15 Uhr gesendet werden. Der Ausstrahlungsrhythmus bleibt damit der gleiche wie im Vorjahr. Die internationalen Landwirte sind dabei über den gesamten Globus verteilt und in Argentinien, Namibia, Australien, Spanien und Österreich anzutreffen. Insgesamt werden Partner für sieben Bauern und eine Bäuerin gesucht.2022 war «Bauer sucht Frau international» überaus erfolgreich und versammelte in sieben Episoden durchschnittlich 3,21 Millionen Zuschauer ab drei Jahren vor dem Fernseher. Damit baute man die Reichweite gegenüber 2021 um fast 300.000 Zuschauer aus. Damals liefen die Folgen aber im Spätsommer. Nichtsdestotrotz lag der Marktanteil mit 11,9 Prozent deutlich höher als vor zwei Jahren (11,1 Prozent). In der Zielgruppe sank das Ergebnis von 11,6 auf 10,5 Prozent.Wenn «Bauer sucht Frau» auf Sendung ist, darf natürlich auch das Begleitformatnicht fehlen. Geplant sind vier Folgen, die immer montags im Anschluss an die Kuppelshow ausgestrahlt werden. Ralf Herrmann begleitet die zuvor gezeigten Landwirte einmal mehr in ihrem Alltag und wirft einen Blick hinter die Kulissen. Bei seinen Hausbesuchen lernt der Bauernreporter nicht nur die Arbeit auf den Höfen kennen, sondern spürt in Gesprächen mit den Teilnehmern, aber auch Freunden und Familie auch das eine oder andere Geheimnis auf.