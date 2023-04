RTLZWEI findet Moderation-Duo für «Kampf der Realitystars»-Begleitformat

TV-News

In genau einer Woche starten bei RTLZWEI einmal mehr die Reality-Festspiele von. Neben der mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichneten Sendung wird der Grünwalder Sender in diesem Jahr erstmals ein Live-Begleitformat über den Äther schicken, das die im Vorlauf gesendeten Bilder einordnen soll. Nun hat RTLZWEI ein Moderatoren-Duo fürbekannt gegeben.Moderiert wird die Live-Show von Promi-Expertin Bella Lesnik («RTL Exclusiv») und Social-Media-Star Aaron Troschke («Achtung Aaron!»). In der 45-minütigen Sendung geben sich jede Woche Ex-Kandidaten sowie weitere Realitygrößen die Ehre. Sie sprechen über die aktuelle Folge, tratschen und geben exklusive Insights. Doch der Talk ist nicht das einzige Element der neuen Show, wie RTLZWEI verspricht. So soll es auch „Sneak Peaks, Aktionen mit «KDRS»-Humor, Live-Schalten und weitere Goodies“ geben.Außerdem darf sich das Publikum auf ausgeschiedenen Realitystars freuen, ihre Einschätzungen abgeben sollen, nachdem sie die Folgen selbst gesehen haben. Die Live-Show wird wie die Muttersendung von Banijay Productions Germany produziert.