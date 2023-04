Die Murdochs müssen wohl vor Gericht

Wirtschaft

Der Richter würde den Antrag der Staatsanwaltschaft nicht ablehnen, heißt es aus dem Umfeld des Prozesses.

Rupert Murdoch und Lachlan Murdoch könnten aufgefordert werden, in der Verleumdungsklage von Dominion Voting Systems gegen Fox News und Fox Corp. auszusagen, so ein Richter in Delaware, der sich nicht gegen die Hinzuziehung der Medienmogule ausspricht. Sollten die Anwälte von Dominion Vorladungen ausstellen, um eine Aussage der Fox-Führungskräfte zu erzwingen, sagte der Richter des Obersten Gerichtshofs von Delaware, Eric Davis, bei einer öffentlichen Anhörung am Mittwoch, er "würde sie nicht aufheben und ich würde sie zwingen zu kommen", so NBC News. "Es läge in meinem Ermessen, dass sie kommen", sagte Davis.Die Anwälte von Dominion beantragten in einem Schreiben an das Gericht am Mittwoch, dass Rupert und Lachlan Murdoch sowie das Fox-Vorstandsmitglied und der frühere Sprecher des Repräsentantenhauses Paul Ryan und der Fox-Manager Viet Dinh live vor Gericht aussagen müssen. Davis genehmigte den Antrag, jeden von ihnen zu einer Aussage zu zwingen, wie NBC News berichtet."Dominion will offensichtlich weiterhin irreführende Geschichten von ihren Freunden in den Medien verbreiten, um von ihrem schwachen Fall abzulenken", sagte ein Fox-Sprecher. "Die Forderung nach Zeugen, die nichts mit den angefochtenen Sendungen zu tun haben, ist nur das jüngste Beispiel für ihren politischen Kreuzzug auf der Suche nach einem finanziellen Gewinn."