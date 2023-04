TBS arbeitet an «Hellcious»

US-Fernsehen

Anthony Kiedis wird der Hauptdarsteller der Comic-Verfilmung.

Eine Serienversion des Comicsbefindet sich bei TBS in der Entwicklung, mit "Red Hot Chili Peppers"-Frontmann Anthony Kiedis als Hauptdarsteller und ausführendem Produzenten. Neben der Hauptrolle wird Kiedis zusammen mit Bob Forrest und Ron Burkle über ihre neu gegründete Produktionsfirma Said and Done Entertainment auch die Produktion übernehmen.Die Serie ist inspiriert von der Comicbuchreihe, die von Mina Elwell, Alan C. Medina, Kit Wallis und Simon Oré geschaffen wurde. Laut der offiziellen Beschreibung folgt die Serie "Cherry, der frühreifen siebenjährigen Enkelin des Teufels, die die an den Himmel gebundene Seele der Gothic-Rock-Ikone Briggy Bundy (Kiedis) stiehlt. Das ungleiche Duo stolpert durch vergessene Gefilde des Jenseits, während sie Cherrys Mutter und einem Agenten des Himmels entkommen, der Briggys Seele zurückholen soll.“Carly Craig wird das Projekt als Autorin und ausführende Produzentin betreuen, Oré ist ebenfalls ausführender Produzent. Neben Kiedis, Burkle und Forrest werden auch Barry Josephson und D. Matt Geller von Josephson Entertainment als ausführende Produzenten tätig sein. Geller wird das Projekt zusammen mit Christian Bersani, dem Vice President of Development von Josephson Entertainment, beaufsichtigen, der auch als Koproduzent fungieren wird und das Projekt ursprünglich ins Leben gerufen hat. Patrick Munroe von Said and Done wird das Projekt für diese Firma beaufsichtigen und auch mitproduzieren.