Anderson Cooper arbeitet an einer Amazon-Serie

US-Fernsehen

Zusammen mit dem «Dr. Death»-Team soll ein Projekt umgesetzt werden.

Amazon Prime Video entwickelt eine Dramaserie, die auf dem Buch "Vanderbilt: The Rise and Fall of an American Dynasty" von Anderson Cooper und Katherine Howe basiert. Patrick Macmanus, der zuvor Serien wie «Dr. Death» bei Peacock und «The Girl From Plainville» bei Hulu entwickelt hatte, adaptiert das Buch für den Bildschirm und wird über Littleton Road Productions als ausführender Produzent fungieren. Cooper wird das Projekt auch als ausführender Produzent begleiten, ebenso wie Kelly Funke von Littleton Road. UCP und Amazon Studios werden koproduzieren. Macmanus steht derzeit unter einem Gesamtvertrag bei UCP.Laut der offiziellen Beschreibung ist die Serie "ein episches Drama, das vierhundert Jahre lang den Aufstieg und Fall einer der mächtigsten Dynastien Amerikas erzählt. Seit den bescheidenen Anfängen der Familie in New Amsterdam hat der Patriarch Cornelius 'Commodore' Vanderbilt mit gerissenen, mörderischen Geschäftstaktiken unvorstellbaren Reichtum angehäuft, was zu Machtkämpfen zwischen den Erben um die Kontrolle, anzüglichen Skandalen und finanziellem Ruin führte. Das heißt, bis Gloria, die letzte der Vanderbilts, sich über die komplizierte Geschichte ihrer Familie und ihre persönliche Tragödie erhebt, um ihren eigenen Weg als Künstlerin und Modedesignerin zu ebnen."Cooper, der derzeit als Moderator bei CNN und als Korrespondent für «60 Minutes» bei CBS tätig ist, hat mehrere Bücher über seine Mutter Gloria Vanderbilt geschrieben. Gemeinsam mit ihr verfasste er das Buch "The Rainbow Comes and Goes: A Mother and Son on Life, Love, and Loss" (2017). Die beiden arbeiteten auch gemeinsam an dem HBO-Dokumentarfilm «Nothing Left Unsaid: Gloria Vanderbilt & Anderson Cooper».