Amazon und Indien wollen Kreative fördern

Das Online-Versandhaus und die Regierung haben einen Vertrag unterzeichnet.

Amazon India hat eine Absichtserklärung mit dem Ministerium für Information und Rundfunk der indischen Regierung unterzeichnet, um die Kreativwirtschaft des Landes zu fördern. Im Rahmen der Zusammenarbeit werden Amazon und das Ministerium dabei helfen, Wege zur Förderung kreativer Talente in Indien zu finden, Kapazitäten in Film- und Fernseheinrichtungen zu schaffen und in Indien produzierte kreative Inhalte weltweit zu präsentieren.Sowohl Prime Video als auch miniTV werden sich für die Bereitstellung von Praktika und Stipendien für Studenten des Film and Television Institute of India und des Satyajit Ray Film and Television Institute einsetzen. Darüber hinaus werden anlässlich der Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag der indischen Unabhängigkeit ikonische Inhalte des NFDC, des staatlichen Rundfunks Doordarshan und des International Film Festival of India (IFFI) auf Prime Video und miniTV zu sehen sein. Darüber hinaus werden Meisterkurse für Studenten verschiedener Film- und Fernsehinstitute und 75 Creative Minds of Tomorrow organisiert – ein jährliches Talentförderungsprogramm unter dem Dach des IFFI, bei dem 75 junge, talentierte Künstler, die vom Ministerium in die engere Wahl gezogen wurden, ausgewählt und gecoacht werden.Indiens National Film Development Corporation (NFDC) und Amazons globale Datenbank IMDb werden zusammenarbeiten, um die Auffindbarkeit von Indiens kreativen Talenten zu erleichtern, indem sie ihre Profile und Fähigkeiten auf der Plattform auflisten. Amazon.in wird auch eine Schaufensterfunktion kuratieren, um Bücher und Zeitschriften aller Genres zu bewerben, die das indische Erbe der Publikationsabteilung des Ministeriums widerspiegeln. Es ist geplant, die Reichweite von All India Radio über Amazon Music und Alexa zu erhöhen.