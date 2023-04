60 Jahre ZDF - Ein Podcast-Erlebnis

Quotenmeter.FM

Mit der «Show der Shows» wollte das ZDF seinen Geburtstag feiern.

Jeder kennt Familienfeiern, die völlig aus dem Ruder laufen. Das ZDF hatte am 1. April 2023 gleich einen runden Geburtstag zu feiern, doch die Gala zum 60. wurde zu einem Fiasko. Weniger als vier Millionen Menschen verfolgten die Sendung, in der zahlreiche Prominente zu Gast waren und verschiedene Shows persifliert wurden.Doch was von einer von Christoph Maria Herbst moderierten «Wetten, dass..?»-Ausgabe, in der zwei Teams gegeneinander spielen, so besonders sein soll, ist fraglich. Vor allem weil Thomas Gottschalk zu einem späteren Teil der Sendung ebenfalls im Studio ist. Garniert ist die mehrstündige Sendung mit Johannes B. Kerner, der das Geschehen aus einer Box kommentiert.Die «Show der Shows» war ein inhaltliches Fiasko, das waren sich nicht nur viele Zuschauer einig, sondern auch das Feuilleton, das kein gutes Wort an der Sendung ließ. Veit-Luca Roth und Fabian Riedner haben sich ebenfalls für die Sendung Zeit genommen und vermissten eine Gala, in der man über das ZDF-Programm spricht und nicht nur für eine schnelle Unterhaltungsnummer abfrühstückt.