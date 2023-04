Blockbuster-Battle

An diesem Sonntag bietet das Fernsehprogramm zahlreiche lustige Filme, darunter eine Liebeskomödie und eine Sportkomödie. Wer kann überzeugen?

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

(RTLZWEI, 20:15 Uhr)]Jim und seine Freundin Michelle wollen sich das Ja-Wort geben! Klar, dass auch alte Freunde wie Stifler, Finch und Kevin zu der Feier eingeladen werden. Doch die Vorbereitungen laufen alles andere als geordnet ab: Jim denkt nervös daran, wie das Eheleben wohl wird, Stifler schmiedet Pläne, die Brautjungfern zu verführen und Finch hat sich unsterblich in Michelles Schwester Cadence verliebt...Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 4IMDb User Rating: 6(Disney Channel, 20:15 Uhr)Eine Gruppe jamaikanischer Sportler hat sich in den Kopf gesetzt, an den Olympischen Winterspielen teilzunehmen. Dafür gründen die Athleten, die noch nie im Leben Schnee gesehen haben, ein Bobteam. Irwin Flitzer, ein in Ungnade gefallener amerikanischer Bobfahrer, soll sie trainieren und die ganze Welt davon überzeugen, dass sie es ernst meinen. Nach einigen Anfangsschwierigkeiten macht sich das jamaikanische Team auf nach Calgary. Dort machen sich alle anderen Sportler lustig über sie. Ihr Mannschaftsgeist führt allerdings noch zu einigen Überraschungen.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 6IMDb User Rating: 7(sixx, 20:15 Uhr)Die Designerin Melanie genießt das Leben in New York in vollen Zügen. Als jedoch Andrew, der Sohn der Bürgermeisterin, auf romantische Art um ihre Hand anhält, gibt es ein kleines Problem: Melanie stammt aus einem kleinen Kaff in Alabama und ist mit ihrem dortigen Schulfreund Jake verheiratet. Bevor sie heiraten kann, muss sie sich von ihrem Noch-Ehemann scheiden lassen. Sie reist nach Alabama, um Jake zur Trennung zu bewegen - doch der weigert sich ...Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 5IMDb User Rating: 6