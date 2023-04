Neue Spitze bei Disneys Streamingdiensten

Köpfe

Während Michael Paull das Unternehmen verlassen muss, wird Joe Earley die Sparte leiten.

Im Rahmen einer Umstrukturierung der Führungsriege von Disney im Bereich Streaming übernimmt Joe Earley, Präsident von Hulu, mit sofortiger Wirkung die Rolle des Präsidenten für den Bereich Direct-to-Consumer bei Disney Entertainment und tritt damit die Nachfolge von Michael Paull an, der Disney nach sechs Jahren verlässt.In seiner neuen Funktion wird Earley die Streaming-Geschäfte von Disney Entertainment, einschließlich Disney+ und Hulu, leiten und an die Co-Vorsitzenden Alan Bergman und Dana Walden berichten. Als ehemaliger langjähriger Fox-Manager kam Earley 2019 zu Disney und war maßgeblich an der Einführung von Disney+ beteiligt. Darüber hinaus wird Earley weiterhin als leitender Angestellter für Hulu verantwortlich sein, bis das Unternehmen einen Nachfolger gefunden hat. Disney+ wird von der Präsidentin Alisa Bowen geleitet, die im vergangenen Herbst in diese Position berufen wurde, nachdem sie die globalen Geschäftsabläufe für Disneys Streaming-Plattformen beaufsichtigt hatte.Paull, eine ehemalige Führungskraft bei Amazon Digital Video, wurde ursprünglich 2017 als CEO von BAMTech eingestellt, dem Videostreaming-Unternehmen, das sich zuvor im gemeinsamen Besitz von Disney, Major League Baseball und der NHL befand (und nun vollständig im Besitz von Disney ist)."Joe hat sich als außerordentlicher Aktivposten erwiesen und ist für diese Rolle einzigartig positioniert, da wir Disneys Streaming-Strategie in die Zukunft führen", so Bergman und Walden in einer gemeinsamen Erklärung. "Seine enorme Branchenerfahrung und sein tiefes Verständnis dafür, was unser prestigeträchtiges Markenportfolio auszeichnet, werden für den Ausbau unserer robusten Direct-to-Consumer-Aktivitäten von entscheidender Bedeutung sein. Joe ist eine talentierte, leidenschaftliche Führungspersönlichkeit, die sich der kreativen Exzellenz verschrieben hat, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm in diesem nächsten Kapitel."