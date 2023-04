«Mordschwestern»: ZDF-Freitagskrimi geht in die zweite Runde

TV-News

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel sollen zwischen dem 18. April und 17. Juli stattfinden.

Das ZDF plant auch in Zukunft mit der Krimi-Serie. Sechs weitere Folgen des Krimis sollen in Flensburg, Hamburg und Umgebung entstehen, die im kommenden Herbst ausgestrahlt werden. Die erste Staffel wurde Ende August 2022 veröffentlicht und umfasste lediglich vier Folgen.Mit einem durchschnittlichen Marktanteil von rund 17 Prozent liegt die Krimi-Serie eher im unteren Durchschnitt der übrigen ZDF-Freitagsklassiker. Sendungen, wie «SOKO Leipzig» oder «Der Staatsanwalt», bringen es teilweise auf mehr als 20 Prozent.Unter der Regie von Suki Maria Roessel und Christine Repond stehen auch in der zweiten Staffel Caroline Hanke, Lena Dörrie, Tamer Trasoglu, Claudiu Mark Draghici, Jonah Djalili, Anne Moll und Mathias Harrebye-Brandt vor der Kamera. Miriam Düssel und Matthias Walther sind die Produzenten (Akzente Film & Fernsehproduktion GmbH /Fiction Magnet GmbH), Dirk Rademacher ist der verantwortliche ZDF-Redakteur.