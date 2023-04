«Die Conners»: Rasante Veröffentlichung der vierten Staffel

TV-News

Zunächst zeigt Sky Comedy die dritte Staffel von «Die Conners». Direkt im Anschluss wird bereits die vierte Staffel veröffentlicht.

Staffel zwei liegt bereits drei Jahre zurück, nun hat Pay-TV-Sender Sky Comedy die dritte Runde der US-Sitcomab dem 4. Mai angekündigt. Laut Sky Comedy soll bereits zwei Wochen später, am 18. Mai, die vierte Staffel nahtlos an die dritte Staffel andocken, die in den USA bereits im Herbst 2021 ausgestrahlt wurde.Bei dieser werden zunächst die ersten neun Folgen ausgestrahlt. Zehn weitere Folgen eine Woche später. Die letzte Folge der dritten Staffel wird am 18. Mai um 20.15 Uhr gesendet, am gleichen Tag geht es direkt mit Staffel vier weiter. Die neue Staffel handelt von Dans und Louises bevorstehender Hochzeit, die von den Conners organisiert wird. Zusätzlich bereiten die Auswirkungen der Pandemie und zerbrochene Beziehungen weiterhin Probleme.ist die Wiederbelebung der US-amerikanische-Sitcom. Nachdem sich die Hauptdarstellerin Roseanne Barr rassistisch auf Twitter äußerte, wurde die Sendung eingestellt. Mit dem restlichen Cast wurde «Die Conners» geschaffen.