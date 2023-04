Blockbuster-Battle

Am Ostermontag kämpfen Will Smith und Sandra Bullock um den Sieg. Jedoch mischt sich auch «Jumanji» in den Kampf ein.

(ProSieben, 20:15 Uhr)Action-Kracher von Produzent Jerry Bruckheimer mit Hollywood-Besetzung: Henry Brogan arbeitet als Auftragskiller. Bei seinem letzten Job geht jedoch etwas schief und plötzlich wird er selbst zur Zielscheibe seines einstigen Vorgesetzten. Doch damit nicht genug: Sein neuer Gegenspieler scheint ihm immer einen Schritt voraus zu sein. Erst als Brogan entdeckt, wer ihn zur Strecke bringen will, ergibt alles einen Sinn: Er kämpft gegen eine geklonte, jüngere Version von sich selbst. Das Fazit der Quotenmeter-Kritik: „«Gemini Man» ist kerniges Actionkino mit einem überzeugenden Will Smith (in jung und alt) und bahnbrechender Technologie, das seinen Plot effizient als Sprungbrett für Schauwerte nimmt.“ ( Hier gibt‘s die komplette Kino-Kritik Quotenmeter.de: 8Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 4IMDB User Rating: 6(Kabel Eins, 20:15 Uhr)Auf einer Baustelle entdeckt der zwölfjährige Alan Parrish das Brettspiel "Jumanji". Als er eine Fünf würfelt, wird er mit magischer Kraft in dessen Inneres gesogen. Erst 26 Jahre später wird Alan von zwei spielenden Kindern gerettet und erzählt ihnen von unglaublichen Abenteuern. Zugleich warnt er sie vor der bedrohlichen Macht des Spiels, die nur dann gebrochen werden kann, wenn es zu Ende gespielt wird. Schon der erste Zug lockt giftige Schlingpflanzen aus dem Brett ...Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 4IMDb User Rating: 7(Warner TV Serie, 20:15 Uhr)Der erfahrene Astronaut Matt Kowalski und die Biomedizinerin Dr. Ryan Stone führen bei einem Außeneinsatz Reparaturarbeiten am Weltraumteleskop Hubble durch. Als sie erfahren, dass ein Trümmerfeld in ihre Nähe treibt und sie in höchster Gefahr schweben, wird der Einsatz abgebrochen. Doch die Trümmer bewegen sich schneller als erwartet und treffen auf, bevor sie sich in ihr Shuttle retten können. Das Quotenmeter-Fazit zum Kinostart im Oktober 2013 lautete: „Nie war ein Abstecher ins Weltall spannender. Cuaróns Comeback auf den Regiestuhl ist beklemmend, packend und ein Meisterwerk des digitalen Filmemachens.“Quotenmeter.de: 9Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 10IMDb User Rating: 8