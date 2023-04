«BTK» startet nach dem «Green River Killer»

TV-News

Am Donnerstagabend strahlt Kabel Eins Doku wieder zwei neue Reportagen aus.

Am Donnerstag, den 13. April, beginnt Kabel Eins Doku mit der Ausstrahlung von. Der Fernsehsender zeigt an beiden Donnerstagen jeweils ab 22.50 Uhr zwei Episoden, die bis 00.20 Uhr andauern. Einige Jahre nachdem der Serienmörder Ted Bundy sein Unwesen in Seattle und Umgebung getrieben hat, häufen sich die Todesfälle im Rotlichtmilieu der Gegend.Die Polizei jagt erneut einen Mann, der seine Mordlust ungehindert auslebt. Ein zwielichtiger Taxifahrer gerät ins Visier der Ermittler: Gary Ridgway. Er vergewaltigt und erdrosselt über 40 Frauen und scheint den Ermittlern stets einen Schritt voraus zu sein. Bis der Serienmörder aus Seattle endlich gefasst wird, gehen viele Jahre ins Land, in denen Männer zu Unrecht verdächtigt werden und jeder noch so bizarre Hinweis verfolgt wird.Mitgeht es am 27. April weiter. Bind, Torture, Kill: Rader hat sich sein Alias selbst gegeben. Es steht für seine Vorgehensweise, wenn ihm ein Opfer in die Falle geht: fesseln, foltern, töten. Wie tickt so ein Mensch? Die Psychologin Dr. Katherine Ramsland hatte über zehn Jahre lang Kontakt zu Rader, während dieser in Haft saß. Sie gibt Einblicke in die Abgründe einer Mörderseele.