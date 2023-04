Vierte «Haikyuu»-Staffel startet

TV-News

ProSieben Maxx wird die neuen Geschichten ab 19. April ausstrahlen.

Am Dienstag, den 18. April 2023, beendet ProSieben Maxx die Ausstrahlung der neuesten «Boruto»-Staffel, ehe einen Tag später die Premiere der 30 neuen Folgen vonansteht. Die Fernsehstation aus Unterföhring wird werktags um 18.30 Uhr die vierte Staffel des Anime-Formates zeigen.Im Staffelauftakt erinnern sich Nekomas Spieler an den Vorentscheid für das große Frühlingsturnier zurück. Dabei treten sie gegen Fukuroudani an, die vor allem durch ihren Kapitän Bokuto einen schwierigen Gegner darstellen. Dieser schafft es mit seiner aggressiven Spielweise immer wieder, seine Kontrahenten in die Bredouille zu bringen und die Defensive Nekomas zu durchbrechen.Die Regiearbeit von Masako Sato nach einem Drehbuch von Taku Kishimoto stammt aus dem Jahr 2020. Hinter dem Projekt steht das Studio Production I.G. für Sony Pictures. International ist das Format unter anderem auch bei Crunchyroll zu sehen, JNN strahlte das Format in Japan aus. Animax Asia durfte die englischsprachige Premiere zeigen. Nach der vierten Staffel wurde das Kapitel «Haikyuu» beendet.