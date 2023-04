Sterling K. Brown dreht mit «This Is Us»-Erfinder

US-Fernsehen

Für ein neues Hulu-Drama sind der Schauspieler und Dan Fogelman wieder zusammen gekommen.

Die «This Is Us»-Beteiligten Sterling K. Brown und Dan Fogelman vereinen sich für ein Drama, das bei Hulu zur Serie bestellt wurde. Hulu äußert sich nicht zu genauen Details der Handlung der noch unbetitelten Serie, aber Quellen beschreiben die Serie als einen Thriller und sagen, dass Brown die Hauptrolle als Sicherheitschef eines ehemaligen Präsidenten spielen wird.Fogelman wird nicht nur das Drehbuch schreiben, sondern auch zusammen mit Jess Rosenthal als ausführender Produzent über Rhode Island Ave. Productions zusammen mit Jess Rosenthal produzieren. Brown wird nicht nur die Hauptrolle spielen, sondern auch als ausführender Produzent fungieren, während John Hoberg ebenfalls als ausführender Produzent fungiert. 20th Television ist das Studio, mit dem Fogelman derzeit einen Exklusiv-Kontrakt hat.Fogelman hatte zuvor das erfolgreiche NBC-Familiendrama «This Is Us» entwickelt, in dem Brown in der sechsten Staffel die Hauptrolle des Randall Pearson spielte. Brown wurde für seine Arbeit in der Serie fünf Mal in Folge für den Emmy nominiert und gewann 2017 den Preis für den besten Schauspieler in einem Drama. Die Serie selbst erhielt insgesamt 40 Emmy-Nominierungen, darunter vier Nominierungen für die beste Dramaserie.