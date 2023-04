«Wer weiß denn sowas?» startet stark in die Woche und verliert dann plötzlich

Wochenquotencheck

Mit Best- sowie Tiefstwerten präsentierte sich das Vorabendquiz im Ersten in dieser Woche.



Seit 2015 istaus dem Vorabendprogramm im Ersten nicht mehr wegzudenken. Inzwischen läuft es im Wechsel mit «Gefragt – Gejagt» montags bis freitags stets ab 18 Uhr. Die Idee für das Format stammte vom Moderator Kai Pflaume selbst und wurde dann weiter ausgebaut. Auch in Ländern wie der Slowakei, Tschechien, Litauen, Kasachstan, Slowenien und Polen gibt es inzwischen Adaptionen der Sendung. Von Anfang an stellen Elton und Bernhard Hoëcker die beiden Teamkapitäne dar und haben dann jeweils einen weiteren wechselnden Kandidaten zu Gast.Am Montag erhielten die beiden Unterstützung von Schauspieler und Moderator Michael Kessler sowie Autor und Comedian Bastian Bielendorfer. Dies verfolgten 3,25 Millionen Fernsehende, was zu einem starken Marktanteil von 20,0 Prozent führte. Die 0,30 Millionen Jüngeren sicherten sich direkt zum Auftakt den Wochenbestwert. Zudem war das Resultat mit überzeugenden 12,0 Prozent Marktanteil so gut wie seit Mitte Februar nicht mehr gewesen.Einen Tag später musste sich das Format, diesmal mit René und Merrylu Casselly als Kandidaten, gegen das DFB-Pokalspiel zwischen Frankfurt und Union Berlin durchsetzen. Trotzdem wurde hier der Bestwert mit 3,40 Millionen Interessenten verbucht. Auch die hervorragenden 20,6 Prozent Marktanteil stellten das beste Ergebnis seit einigen Wochen dar. Einzig in der jüngeren Gruppe waren die Auswirkungen deutlicher zu spüren. Hier fielen die 0,22 Millionen Zuschauer auf solide 7,4 Prozent zurück.Der Wochentiefstwert war stattdessen am Mittwoch erreicht, als bei der Ausgabe mit Max Mutzke und Alexander Knappe nicht mehr als 2,84 Millionen Neugierige auf den Sender fanden. Ende Oktober 2022 war das Publikum zuletzt kleiner gewesen. Somit sank auch die Quote auf hohe 18,5 Prozent ab. Außerdem waren nun lediglich noch 0,17 Millionen 14- bis 49-Jährige mit von der Partie. Hier musste sich der Sender ebenfalls mit einem Rückgang auf passable 6,7 Prozent abfinden.Am darauffolgenden Tag traten die Schauspieler Esther Schweins und Stefan Jürgens an. Hier ging es bei einer Reichweite von 2,92 Millionen Menschen und starken 19,9 Prozent Marktanteil nun wieder etwas aufwärts. Auch die jüngere Gruppe hatte sich inzwischen auf 0,25 Millionen Interessenten erholt. Dies hatte eine hohe Sehbeteiligung von 10,6 Prozent zur Folge.Insgesamt war die Sendung also sehr stark in die Woche gestartet und hatte auf dem Gesamtmarkt auch in direkter Konkurrenz zum DFB-Pokal keinerlei Schwäche gezeigt – sondern im Gegenteil erst besonders überzeugt. Die Mitte der Woche stellte dann jedoch ein deutliches Absinken dar, das die schlechtesten Werte seit einigen Monaten markierte. Solange dies jedoch eine Ausnahme bleibt, ist das Quiz am Vorabend weiterhin relativ gut aufgestellt.