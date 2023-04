RTL Living zeigt besondere King-Charles-Doku

TV-News

Der Fernsehsender hat sich eine Sendung über ein spezielles Schloss geholt.

Samstag, den 6. Mai, wird King Charles zum König gekrönt, bereits einen Tag zuvor hat RTL Living eine ganz besondere Sendung im Angebot. Am Freitagabend um 21.05 Uhr setzt man auf. Die 65-minütige Sendung ist von Volker Harnisch kommentiert worden. Jim Brown drehte die Sendung für B4Films.Diese Dokumentation bietet einen exklusiven Einblick in ein geheimes Projekt, an dem der jetzige britische König Charles seit über einem Jahrzehnt arbeitet – dem Kauf und der ehrgeizigen Restaurierung von Dumfries House, einem heruntergekommenen Anwesen in einem der am stärksten benachteiligten Teile des Vereinigten Königreichs. Damit verfolgt der Monarch das Ziel, einer Gemeinschaft Hoffnung und Stolz einzuflößen.Die King-Charles-Doku ist eingebettet in einem Traumhaus-Abend. Um 20.15 Uhr stehtauf dem Programm, um 22.10 Uhr wiederholt RTL Living. Die Dokumentation wird natürlich auch bei RTL+ angeboten.