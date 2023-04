FOX setzt «The Resident» ab

US-Fernsehen

Die Krankenhausserie mit Matt Czuchry wird nach der sechsten Staffel beendet.

geht nach der sechsten Season zu Ende. Das Medizindrama folgt den Ärzten und Krankenschwestern im Chastain Memorial Hospital, die sich persönlichen und beruflichen Herausforderungen stellen und für die Gesundheit ihrer Patienten kämpfen. Matt Czuchry spielte die Hauptrolle in der Serie als Dr. Conrad Hawkins. Neben ihm spielten Bruce Greenwood als Dr. Randolph Bell, Manish Dayal als Dr. Devon Pravesh, Malcolm-Jamal Warner als Dr. AJ Austin, Jane Leeves als Dr. Kit Voss, Jessica Lucas als Dr. Billie Sutton, Anuja Joshi als Leela Devi und Miles Fowler als Trevor.Co-Schöpferin Amy Holden Jones fungierte neben Peter Elkoff, Andrew Chapman, Rob Corn, Oly Obst und Antoine Fuqua als ausführender Produzent. Chapman, Elkoff und Todd Harthan fungierten als ausführende Produzenten.«The Resident» wurde von 20th Television produziert und gehört demnach zu Disney. Die Nachricht kommt kurz nachdem Fox Anfang der Woche das Medizindrama «Doc» bestellt hat. Die Serie basiert auf der weltweit gefeierten italienischen Serie «Nelle tue mani» und dreht sich um Dr. Amy Elias, Chefärztin für Innere Medizin und Familienmedizin am Westside Hospital in Minneapolis.