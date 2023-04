VOX: Vorabend schlägt Primetime

Quotennews

«Das perfekte Dinner» ist besser als die «Minions» und «Fast & Furious: Hobbs & Shaw».

Nach der heutige Karfreitag ein Feiertag ist, läuft bei VOX keine Ausgabe von. Kurze Woche für die Koch-Show und zweifelsohne könnte nun eine Meldung folgen, bei der ausgiebig gefeiert wird, dass eine weitere Woche mit mehr als eine Million Zuschauer an jedem Tag abgeschlossen ist. Doch gehen wir eher auf ein anderes Detail ein. «Das perfekte Dinner» schlägt die Primetime und den Folge-Spielfilm.Zunächst die Zahlen der Koch-Show: 1,06 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, hiermit sind ordentliche 5,3 Prozent am TV-Markt drin. Die Zielgruppe blockiert an ihrem Markt 8,6 Prozent bei 0,3 Millionen Umworbenen. Wie gesagt, auch die Folgen von Montag bis Mittwoch lagen jeweils bei über eine Million Zuschauer, doch darum geht es jetzt nicht. Um 20:15 Uhr übergibt Ostfriesland an die. Ein Familienfilm im Vorlauf eines Feiertags, das erscheint sinnvoll und erfolgversprechend. Doch kommt der Streifen aus dem Jahr 2015 auf etwas schlechtere 1,05 Millionen Zuschauer, während der Marktanteil auf 4,1 Prozent fällt. Immerhin überschattet die Zielgruppe mit 0,51 Millionen Umworbenen und 9,4 Prozent Marktanteil die Vorleistung der Koch-Show.Es überrascht daher nicht, dass auch der zweite Film des Abends bei VOX «Das perfekte Dinner» nicht vom Thron stoßen kann. «Fast & Furious: Hobbs & Shaw» ► läuft ab 22 Uhr vor 1,02 Millionen Zuschauern ab drei Jahren. Der Uhrzeit geschuldet, steigt der Marktanteil auf 6,1 Prozent, die Zielgruppe wird mit 0,46 Millionen wieder etwas schwächer, doch auch hier steigt der Anteil am entsprechenden Markt auf 11,0 Prozent. VOX wird die Situation gelassen hinnehmen. «Das perfekte Dinner» fungiert weiter als Aushängeschild für eine erfolgreiche und vor allem konstante Show - die beiden Filme im Anschluss halten die Reichweite bei mehr als eine Million Zuschauer.