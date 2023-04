«Die Bergretter» halten die 5 Millionen

Quotennews

Mit dem gestrigen Gründonnerstag programmierte das ZDF zum fünften Mal in diesem Jahr «Die Bergretter» in die Primetime - zum fünften Mal kam mehr als 5 Millionen Zuschauer.

"Konstanz" - das ist wohl das bestimmende Wort für das ZDF beim Thema. Zumindest kann man sich in Mainz auf die 14. Staffel bisher vollends verlassen. Sechs neue Folgen zählt das neue Episoden-Paket, fünf hiervon sind bereits gezeigt. Und es lief bei allen fünf, inklusive der gestrigen Ausstrahlung, «Giftiges Erbe», schlichtweg gut. Ohne an dieser Stelle zu viele Zahlen wälzen zu wollen, mit den gestern erreichten 5,06 Millionen Zuschauern landet jede Programmierung in der Donnerstags-Primetime bei mehr als 5 Millionen Zuschauern. Der Marktanteil kam gestern folglich auf überzeugende 19,5 Prozent.Deutlich weniger aufregend ist hierbei die Leistung der 14- bis 49-Jährigen. Mit 0,5 Millionen Jüngeren kommt das ZDF auf einen Marktanteil von 9,2 Prozent, das ähnelt ebenfalls den Leistungen der letzten Wochen und ist damit wohl auch als konstant einzuordnen. Doch nicht nur die Primetime an den vergangenen Donnerstagen funktioniert in Mainz. Wie schon in den Vorwochen holtum 18 Uhr starke 3,12 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 20,4 Prozent ab,ab 16:15 Uhr liefern schon im Vorfeld mit 2,59 Millionen und 26,8 Prozent ab.Dem guten Nachmittag und Abend steht der Vormittag dann doch etwas nach. Mitläuft vor 0,62 Millionen Zuschauern und damit 15,4 Prozent noch alles gut, doch Mainz lässt nach. Bis zumhält sich zwar die Reichweite bei 0,63 Millionen Zuschauern, hier ist dann jedoch der Marktanteil mittlerweile bei 9,4 Prozent angekommen. Wenn auch für die öffentlich-rechtlichen Sender wenig aussagekräftig, die Zuschauerschaft im Altern von 14 bis 49 Jahren ist quasi kaum existent in dieser Zeit. «Volle Kanne» läuft vor 0,05 Millionen, das «Mittagsmagazin» reduzierte das Interesse dann auf bis zu 0,03 Millionen. In Marktanteilen rutscht das ZDF hier von 5,2 auf bis zu 1,9 Prozent runter.