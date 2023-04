12 Stunden Bud Spencer & Terence Hill

Quotennews

Ab 12 Uhr am Mittag schaltete Kabel Eins am Karfreitag in den Bud Spencer & Terence Hill-Modus. 6 Filme - 12 Stunden - gute Quoten.

Zur Mittagesstunde ging es bei Kabel Eins auf die große Bud Spencer & Terence Hill-Tour, wobei Hill nur in zwei Filmen dabei ist. Den Anfang machteaus dem Jahr 1991. Es kamen 0,52 Millionen Zuschauer und damit 0,18 Millionen Umworbene zusammen. Die Marktanteile lagen bei 5,2 und 8,0 Prozent. Um 14 Uhr übernahmdas Programm. Die italienische Komödie aus dem Jahr 1980 steigerte die Begeisterung in allen Belangen. Insgesamt kamen 0,7 Millionen Zuschauer zusammen, die Zielgruppe steigerte sich so auf 0,23 Millionen. Damit kletterten die Marktanteile auf 5,9 und 9,5 Prozent.Kurz unterbrachen die «Kabel Eins News» um kurz vor 16 Uhr, dann schraubteweiter an den guten Tages-Quoten. Der Spielfilm mit Bud Spencer aus dem Jahr 1982 konnte mit 0,86 Millionen Zuschauern einen Marktanteil von 6,5 Prozent besorgen. Die Zielgruppe definierte sich mit 0,27 Millionen Werberelevanten und blockierte so 11,0 Prozent an ihrem Markt. Um 18 Uhr griff dann Terence Hill beierstmals mit ein. Die Westernkomödie aus dem Jahr 1970 sammelte stolze 1,06 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil sank dennoch auf 5,8 Prozent. Die Zielgruppe sank ebenfalls in Sachen Marktanteil auf 10,2 Prozent, die Reichweite steigerte sich jedoch hier ebenfalls auf 0,38 Millionen.In der Primetime blieben Bud Spencer & Terence Hill weiter vereint, es kam. Mit 1,54 Millionen Zuschauern, hiervon 0,45 Millionen aus der Zielgruppe, und Marktanteilen von 6,1 und 8,4 Prozent, kann sich Kabel Eins über eine durchaus erfolgreiche Primetime freuen. Den Abschluss und damit die rund 12 Stunden Sendezeit voll, machte schließlich. Die Reichweiten sanken auf 0,8 Millionen und 0,26 Millionen Zuschauern, die Marktanteile von 5,3 und 7,4 Prozent attestieren jedoch einen ordentlichen Abschluss.